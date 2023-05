L’Inter blinda la zona Champions ed è pronta al prossimo viaggio | destinazione Istanbul | Primapagina

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-13 23:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Si è visto di meglio, ma anche di peggio., che batte il Sassuolo (4-2), dopo essere transitata da un comodissimo 3-0 ad uno spinoso 3-2, non è bella e, per la prima mezz’ora e gli ultimi venti minuti, nemmeno troppo convincente. Però, alla fine, ha sempre ragione Simone Inzaghi: Juve agganciata al secondo posto (ufficialmente è terza, ma sono dettagli), lapraticamenteta anche grazie alle sconfitte di Atalanta e Milan, Lukaku (doppietta) ritrovato e rilanciato, otto titolari risparmiati in vista di martedì (Bastoni e Darmian sono entrati a meno di un quarto d’ora dalla fine, Gosens ha fatto tirare il fiato a Dimarco), l’umore fecondo e profondo di chi sa di non dovere ...

però riesce a riattaccare la spina,la difesa e la chiude all'89' con Romelu Lukaku. Finisce 4 - 2 con Inzaghi che sale al secondo posto e 'vede' la Champions. A breve gli highlights ...SALERNO - Candreva entra all'80' e in 13'la salvezza della Salernitana , facendo crollare ...al volo dell'ex Lazio e... il destro al volo dell'ex Lazio eregala a Paulo Sousa' 1 - ..., BergomiInzaghi: "Serve continuità in panchina'Il ...Champions potrebbe non bastare per proseguire il matrimonio con'...potrebbe non bastare per proseguire il matrimonio con, ...