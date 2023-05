Linda Yaccarino | una Ceo di destra per creare Twitter 2 0

(Di domenica 14 maggio 2023) Non tutti hanno preso bene la nomina dicome nuova Ceo dial posto di Elon Musk, annunciata venerdì proprio dal miliardario proprietario della piattaforma. Con un first appeared on il manifesto.

... lasciando intendere che a sostituirlo sarebbe stata una donna che avrebbe preso il suo posto entro circa sei settimane Notizie, presidente della divisione advertising e partnership ...Nominata ieri come futuro ceo di Twitter ,è una figura rispettata nel mondo dei media e della pubblicità con una personalità assertiva, considerata da alcuni come una visionaria. Nata nel 1963 e cresciuta a Deer Park (New York)...Elon Musk fa un passo indietro e consegna la guida di Twitter a a, la manager di origini italiane per anni responsabile della pubblicità di NBCUniversal. La scelta delude i fan dello stesso Musk, ma è una boccata di ossigeno per gli azionisti di ...

Musk ha scelto, Linda Yaccarino il nuovo Ceo di Twitter Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nominata ieri come futuro ceo di Twitter , Linda Yaccarino è una figura rispettata nel mondo dei media e della pubblicità con una personalità assertiva, considerata da alcuni come una visionaria. Nata ...