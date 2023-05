L’Immortale film stasera in tv 14 maggio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)è ilin tv domenica 142023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Marco D’Amore. Ilè composto da Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Gianni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Nello Mascia, Gennaro Di Colandrea, Aleksey Guskov.in tv:Ciro Di Marzio rivive sul grande schermo: l’avevamo lasciato al termine della terza stagione di Gomorra ...