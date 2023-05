Ligue 1 | LIVE il Lione | poi il big match Monaco-Lille Stasera il Marsiglia

Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ... In1 troviamo un ricco programma a partire dalle ore 13 con Clemort - Lione mentre in chiave ...Commenta per primo Giornata 35 di1 in Francia . Il turno in cui torna Messi e il Psg non può permettersi di sbagliare: la squadra di Galtier ospita l'Ajaccio in una gara sulla carta abbordabile e utile per ridistanziare l'......00 Paide - Tammeka 18:30 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA Lahti - KTP 0 - 0 (*) Honka - KuPS 14:00 HJK - Inter Turku 16:00 Oulu - VPS 16:00 SJK - Ilves 16:00 Mariehamn - Haka 17:30 FRANCIA1 Strasburgo -...

Streaming Gratis Clermont-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Diretta ... Footballnews24.it

Nouvelle journée de Ligue 1 sur Foot Mercato et encore une belle affiche au programme ! Et pour cause, l’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanch (...) - Footmercato ...Quatrième de Ligue 1 avant cette 35e journée, Monaco reçoit ce dimanche Lille, cinquième à cinq points de l'ASM. Coup d'envoi à 17h05 dans le direct commenté de RMC Sport.