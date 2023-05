Liga | tonfo dell'Atletico | il Siviglia manda tre messaggi alla Juve LIVE | Espanyol-Barcellona 0-4

Clamorosodell' Atletico Madrid che, nel match dell'Estadio Manuel Martinez Valero valevole per la trentaquattresima giornata de La2022/2023 , viene sconfitto 1 - 0 dal già retrocesso Elche : ...REAL MADRID, CHE! SCONFITTO 4 - 2 DAL GIRONA CIY GROUP - E invece a questo punto della ... arriva l'occasione nella, con il Girona, che potrebbe lasciare a giugno, nonostante un contratto in ...Clamorosodel Real Madrid che, nel match dell'Estadio Municipal di Montilivi valevole per la trentunesima giornata de La2022/2023 , viene demolito dal Girona con un pesantissimo 4 - 2 firmato da ...

Liga, tonfo dell'Atletico: match point per il Barcellona! LIVE Siviglia ... Calciomercato.com

Nella 34esima giornata di Liga, vince il Siviglia, che si prepara al ritorno della semifinale di Europa League contro la Juventus, in programma giovedì, battendo il Valladolid 3-0: decidono Mir, il Pa ...Clamoroso tonfo dell’Atletico Madrid che, nel match dell’Estadio Manuel Martinez Valero valevole per la trentaquattresima giornata de La Liga 2022/2023, viene sconfitto 1-0 dal già retrocesso Elche: ...