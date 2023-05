L’esperienza di Giornalettismo come DigitalEU Ambassador in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 14 maggio 2023) Cosa significa esseres in? Noi difacciamo parte di un gruppo – tra giornalisti, creator ed esperti di settore – che detiene regolari rapporti con la DG CONNECT (direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie che elabora e attua politiche della Commissione europea in materia di Economia e società digitali e Ricerca e innovazione) per farsi raccontare ciò che l’fa per il digitale. Un racconto che, poi, si traduce in articoli e contenuti social per le community dei Paesi che partecipano.s, a che punto siamo a maggio 2023? Uno dei monografici di questa settimana lo abbiamo dedicato al recap di quanto fatto in Commissione europea quest’anno. Le tematiche all’ordine del ...