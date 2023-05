Volodymyr Zelensky voleva colpire la Russia all'interno dei suoi confini. Il Washington Post riporta alcunidel Pentagono che dipingono uno Zelensky dall'istinto "aggressivo", ben diverso da quell'immagine di "uomo calmo e stoico che affronta la brutale" invasione russa. Il leader di Kiev "si è ...È quanto emerge daitrapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post. In particolare, il leader di Kiev 'ha ipotizzato l'occupazione di villaggi in Russia per avere più leva su Mosca,...Gli ultimisu Zelensky Nel giorno della visita a Roma di Zelensky, il Washington Post ha dato ... La posizione degliL' amministrazione Biden ha fatto sapere al Washington Post che i commenti ...

Leak Usa rivelano, Zelensky voleva colpire in Russia - Nord America Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Volodymyr Zelensky voleva colpire la Russia all'interno dei suoi confini. Nel giorno della visita a Roma del presidente ucraino il Washington Post riporta alcuni leak del Pentagono che ...