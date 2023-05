In pocheno, non è assolutamente pensabile portare avanti un'idea simile. Fortunatamente la ... Puntare il dito e privare il mondo di quelle che, in molti casi, sono dellee proprie opere d'...Sono già uscite le mie date in Europa, c'è molto fermento e queste sono levittorie, andare a condividere con tutti il proprio lavoro'. Queste le primadi Mengoni dopo la sua esibizione a ...Sono già uscite le mie date in Europa, c'è molto fermento e queste sono levittorie, andare a ... con le suesull'amicizia e l'amore, è stata la colonna sonora delle ore precedenti la ...

Le (vere) parole delle madri Vanity Fair Italia

Roberta Gualandri e Silvia Icardi hanno raccolto le testimonianze e i racconti di decine di donne sulle maternità per mostrare quanti volti può avere ...Il patron della Spal, Joe Tacopina, dopo la retrocessione in C degli estensi, ha dichiarato: «Sono qui per dire solo poche parole, sono ovviamente.