Le previsioni meteo di lunedì 15 maggio | ancora maltempo e piogge sull’Italia

(Di domenica 14 maggio 2023) Non sarà un inizio settimana soleggiato quello che ci aspetta.15quasi tutta Italia dovrà farei conti cone cieli coperti: un ciclone dalla Tunisia raggiunge i territori del Sud, portandodiffuso già in mattinata. Poi le scarse condizionirisaliranno lo Stivale, colpendo le regioni del Centro, dove in nottata si attende qualche nubifragio. Al Nord, la mattina soleggiata si trasformerà in una serata piovosa (LE).

Buone notizie per gli appassionati di tennis che hanno comprato un biglietto per gli Internazionali d'Italia 2023 nella giornata di domenica 14 maggio . Secondo le, infatti, oggi non dovrebbe essere prevista pioggia . In mattinata si prevede un cielo coperto con tante nuvole, mentre nel pomeriggio dovrebbe schiarirsi e uscire un po' di sole. La ...- La situazione del tempo in ...Liguria . Secondo gli esperti del CentroLimet , oggi, domenica 14 maggio , tra la notte e la mattinata molte nubi accompagnate da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio nelle zone interne, generalmente deboli ed ...

Marcata instabilità con piogge e rovesci alternati a schiarite. La prima parte della settimana vedrà l’arrivo di un'intensa perturbazione con le caratteristiche di un ciclone mediterraneo ...SITUAZIONE ORE 8. Rimane collocato all'altezza del Nord Italia il vortice di bassa pressione, responsabile della fase di maltempo anche intenso che sta interessando molte delle nostre regioni. Precisa ...