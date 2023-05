Le frasi più belle di Emily Dickinson | sulla vita e sull’amore

Leggi su dilei

(Di domenica 14 maggio 2023) Il 15 maggio del 1886 moriva, autrice di opere bellissime che hanno conquistato milioni di persone. Poetessa statunitense nata in una famiglia di tradizioni puritane, è cresciuta studiando da autodidatta e dedicando tutto il suo tempo alla letteratura, chiusa nella sua cameretta e in totale solitudine. Tanti i temi che ha affrontato nelle sue poesie, dallaalla morte, passando per l’amore e per l’amicizia. Il suo talento è rimasto per lungo tempo nascosto agli occhi di chi la circondava: in, laha pubblicato solamente sette componimenti. Ma dopo la sua scomparsa, la sorella Lavinia ha scoperto un vero tesoro di poesie meravigliose e toccanti, che finalmente sono state donate al mondo. Su DiLei abbiamo voluto raccogliere alcune delle suepiù ...