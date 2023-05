(Di domenica 14 maggio 2023) Dalle madri terribili al pari dei mariti Draper e Gallagher, passando per spie sotto copertura, terroriste, vicepresidenti incompetenti e vittime del proprio tempo, passiamo in rassegna lemadritv secondo noi. Ne abbiamo avuto un assaggio col ritorno del nuovo capitolo della saga de La Casa - Il Risveglio del Male al cinema, ma in tv non si sono risparmiati i genitori che hanno dimostrato davvero poca predisposizione al ruolo e a ciò che insegnato e lasciato ai propri figli. Di esempi ne abbiamo moltissimi, tra crime, family drama, teen drama spaziando davvero tutti i generi, fino all'horror, così dopo ipapà del piccolo schermo abbiamo pensato, in occasione della Festa della Mamma, che a partire dagli anni 2000 si festeggia la seconda domenica di maggio, di celebrare la figura …

Le 10 peggiori mamme delle serie tv Movieplayer

Dalle madri terribili al pari dei mariti Draper e Gallagher, passando per spie sotto copertura, terroriste, vicepresidenti incompetenti e vittime del proprio tempo, passiamo in rassegna le peggiori ma ...