Lazio | tre colpi a centrocampo per la Champions | i nomi E il Feyenoord risponde per il bomber Gimenez

(Di domenica 14 maggio 2023) Ha ragione Sarri quando dice che il pareggio ottenuto contro il Lecce è un risultato deludente ma che può diventare decisivo per...

Salernitana ad un passo dalla salvezza: deciso il futuro di Sousa - CM.IT

Tra i comuni che vanno al voto neltroviamo Latina, dove sono in corsa due candidati: Matilde ... La corsa a sindaco per il comune di Sondrio vede invececandidati: il sindaco uscente Marco ...2023 - 05 - 14 09:42:08 Tutte le sfide nel2023 - 05 - 14 09:35:09 Nelle Marche 182mila ... Ci sono poi

Lazio in calo: quanti punti servono per arrivare in Champions Corriere dello Sport

un’alternativa di valore per Immobile. Tare ha un nome in cima alla lista: Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord. Un bomber da 27 gol in 47 partite tra tutte le competizioni ...Dal 2021 Simone Inzaghi è diventato l'allenatore dell'Inter: ripercorriamo dunque la sua carriera e conosciamo meglio la sua vita privata.