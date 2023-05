(Di domenica 14 maggio 2023) La tecnologia degli elettrodomestici si è evoluta notevolmente negli ultimi anni. Oggi troviamo sul mercato anche, con caratteristiche che migliorano l’efficienza e la qualità del lavaggio. Lemoderne rappresentano un grande passo avanti nella tecnologia delle pulizie domestiche. Con tantissime funzionalità innovative, questi elettrodomestici per uso casalingo sono progettati per soddisfare le L'articolo

Quest'ultimo, oltre a esibire ledella Serie P3 di classe A, i frigoriferi Multi Air Flow,... sbloccandofunzioni del display): le diagonali sono qui da 55, 65 e 75'. Non mancano, poi,...Tra la miriade di dispositivi hi - tech presenti nel catalogo Samsung, leoccupano un ...Samsung in offerta su Amazon mette a disposizione poi una lunga lista di funzionalitàche ...Quest'ultimo, oltre a esibire ledella Serie P3 di classe A, i frigoriferi Multi Air Flow,... sbloccandofunzioni del display): le diagonali sono qui da 55, 65 e 75'. Non mancano, poi,...

Lavatrici avanzate: la chiave per un pulito impeccabile DailyNews 24

I fili elettrici della lavatrice sono andati in corto circuito e le fiamme si sono propagate in fretta in un alloggio privato di Pianezza. A farne le spese una donna in età avanzata, 87 anni, che è ...Le lavatrici intelligenti rappresentano un passo avanti nel settore dell'elettrodomestico per la pulizia dei tessuti.