L’Atalanta non farà ricorso | contro il Verona la Nord resta chiusa

(Di domenica 14 maggio 2023) Bergamo.non ricorrerà in appello per quanto concerne la chiusura della Curvanella sfida di sabato 20 maggio alle 18il. Analizzate le carte dopo aver inoltrato il preannuncio di, la società ha deciso di non proseguire nell’iter. La decisione del Giudice Sportivo era arrivata dopo i cori “sei uno zingaro” a Dusan Vlahovicla Juventus, secondo la procura federale arrivati “almeno dall’80% del settore”. Per il match della 36ª giornata la Pisani resterà dunque deserta. Da regolamento non sarà previsto nemmeno un rimborso per gli abbonati.