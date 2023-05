Lasciano la figlia di 5 mesi chiusa in auto sotto il sole e vanno a fare spese | denunciati

(Di domenica 14 maggio 2023) I carabinieri hanno denunciato due coniugi dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne, che vivono a Lucca, per il reato di abbandono di minori aggravato. La coppia avrebbe lasciato per circa un’ora la loro, di solo cinque, all’interno della loroin sostailnel parcheggio di un negozio di articoli sportivi a Lucca, in via delle Cornacchie, dove si erano recati peracquisti. Alle 18.45, su segnalazione di una passante, i militari sono intervenuti e dopo avere prontamente rintracciato i due coniugi, hanno aperto l’per soccorrere la piccola. La bambina era provata dall’elevata temperatura ed è stata affidata al personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Dopo gli accertamenti la piccola è stata dimessa con ...

Bambina di 5 mesi da sola in macchina, per un'ora, durante lo shopping. Una passante l'ha vista e ha chiamato i carabinieri: era provata dal caldo ...