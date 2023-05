L’Arte del Kintsugi | ovvero come trasformarci in capolavori dorati grazie alle nostre cicatrici

Leggi su moltouomo

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel cuore della perfezione, c’è una bellezza nascosta che emerge solo quando qualcosa si spezza: è in questi frammenti fratturati che il, l’antica arte giapponese di riparare oggetti rotti con l’oro, trova la sua espressione. Ilci insegna a celebrare leanziché nasconderle, a trasformare le rotture in opere d’arte e a trovare la bellezza nell’imperfezione. È un invito a riconsiderare la nostra concezione di perfezione e a vedere il valore che risiede nellevulnerabilità. In questo affascinante viaggio nell’estetica dell’imperfezione, scopriremoilpuò ispirarci a trasformare levite e il nostro lavoro inintrisi di autenticità e resilienza. Nella frenesia di un mondo che ci ...