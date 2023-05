L' Arsenal perde | il City travolge l' Everton e mette le mani sul titolo

L'si è di nuovo incantato sul più bello, denunciando i limiti di testa che l'hanno frenato ... LA PARTITA Arteta al 19'Martinelli per un'apparente distorsione alla caviglia sinistra ......sotto i ferri dopo l'infortunio di ieri sera e la stagione è chiaramente finitaIl Milan... Ismael Bennacer (©LaPresse) - Calciomercato.itPer l'ex giocatore dell', che rischia di star fuori ...... mentre in campionato hanno da poco completato il sorpasso sull'ed hanno il titolo in tasca. il City invece è un rullo compressore - cinque vittorie di fila - che nonda febbraio. Gli ...

De Zerbi avvicina la Premier a Guardiola: Arsenal battuto 3-0 ... Goal Italia

All'Emirates Stadium si sono affrontati l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Brighton guidato dall'ex tecnico del Palermo, Roberto De Zerbi. Confronto valido per la 36ª giornata di Premier League ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'Arsenal è andato a vincere in casa del Newcastle (2-0) per restare aggrappato alla corsa al titolo d'Inghilterra. Questo successo contro i Magpies, che ...