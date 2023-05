Lancia Pu+Ra HPE | l’anima e il corpo dei modelli di domani

(Di domenica 14 maggio 2023) Svelata nella capitale del Design, la prima concept marciante didopo 20 anni anticipa non solo le forme ma anche le soluzioni tecniche e tecnologiche dei futuri, a partire già dalla nuovaYpsilon prevista per l’inizio del 2024

'Scoprirete il dietro le quinte che ci ha portato alla realizzazione di Lancia Pura HPE, il manifesto 100% elettrico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi dieci anni in termini di design e tecnologia. Inoltre, alla Milano Design Week dell'aprile scorso, spiccava la Lancia Pura HPE, un concept car esposto di fronte al Cassina Store Milano in via Durini.

