L' aereo italiano porta l' ospite in felpa nera E gli ucraini in piazza cantano Bella ciao

(Di domenica 14 maggio 2023) Città blindata ma niente caos per le misure di sicurezza. Sorveglianza anche dall'alto per scongiurare eventuali attacchi coi droni

... aveva voluto sottolineare Zelensky via Telegram una volta giunto in Italia, in ucraino e: ... A prelevarlo è stato undell'Aeronautica militare italiana. Prima di arrivare nella capitale ...Dopo esser fuggiti, trovano riparo nell'dei pinguini, ma sorge un problema: ora sono ... Madagascar 3: Ricercati in Europa: il nuovo trailerMamma o Papà (Commedia) in onda su Canale 5 ...Così Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram in ucraino e in. 'Apprezziamo l'assistenza importante militare che dà al nostro Paese la capacità di ... 'Sesto attaccosulla capitale ...

Zelensky prelevato in Polonia da un aereo dell’Aeronautica militare italiana Agenzia Nova

Sabato per il presidente ucraino è stata una giornata intensa: da una parte all’altra di Roma tra incontri istituzionali, conferenze stampa, esternazioni via ...Al via domani mattina a Buenos Aires la MaraTANA, la prima corsa podistica italiana mai realizzata in Argentina, promossa dal consolato generale d'Italia nella capitale, guidato da Marco Petacco. (ANS ...