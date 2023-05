(Di domenica 14 maggio 2023) SETTORE DELLE DUE RUOTE. Dai grandi numeriBianchi alle piccole aziende che fanno produzioni medio alte. La filiera in Italia: 3.233 aziende, il 61,5% sono artigiane.

... di sorpassare la Lazio e mettere così a distanza di sicurezza le altalenanti rivali nella... il vice di un Simone Inzaghi abbandonato dalla voce, la disanima ai microfoni di ' Sky Sport '...... confrontando la quarta e la quinta classificatastagione regolare e le previsioni sono state confermate, perché i lagunari hanno distanziato al suonosirena i sardi di sole tre lunghezze."Unaanche per Pesaro che nel 2024 sarà Capitale ItalianaCultura" il commento del sindaco Matteo Ricci. Secondo il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni "l'ottava tappa del Giro d'...

La volata della bici. E Bergamo corre in prima linea L'Eco di Bergamo

Buona festa della mamma 2023: frasi e citazioni da mandare per gli auguri su WhatsApp e Facebook. Tutte le informazioni nel dettaglio ...In occasione della festa della mamma raccontiamo la storia di Barbara, che ha superato mille ostacoli prima di poter abbracciare la sua bambina. Alla fine c'è riuscita grazie all'amore del marito, all ...