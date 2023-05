La Turchia al voto per le elezioni presidenziali Erdogan assicura | “Se perdo lascio la politica” E dà del terrorista allo sfidante Kilicdaroglu

(Di domenica 14 maggio 2023) È il giorno della verità per la, chiamata oggi alper rieleggere presidente e Parlamento. Alla vigiliache la governa da 20 anni dichiara che accetterà il risultato dellee parlamentari e si dimetterà in caso di sconfitta. Ma intanto dà del “” al rivale e fa arrestare il sondaggista sgradito. La tensioneè alta inin vista delle, che sono considerate cruciali per il futuro del paese e della regione del Medio Oriente. Si dimostra democratico in tv, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di aggrapparsi al potere.ha affermato che insi è arrivati al potere “attraverso strumenti democratici” e che se il Paese decidesse ...

... Erdogan: se perdo considereremo legittimo qualsiasi risultato FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Elezioni in: chi è Kemal Klçdarolu, lo sfidante di Erdogan Ildel 14 ...8.56al, sfida per Erdogan Al via ilinper le elezioni parlamentari e presidenzia li. I seggi saranno aperti fino alle 17 ora locale (16 in Italia). Compresi i residenti all'estero,gli a venti diritto alsono in tutto ...Al64 milioni di cittadini turchi e per la prima volta da vent'anni il risultato e' tutt'altro che scontato. La gestione che in molti reputano fallimentare del sisma dello scorso 6 febbraio che ...

Turchia al voto, per le elezioni parlamentari e presidenziali - Mondo Agenzia ANSA

Riascolta La visita di Zelensky in Italia di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.La sfida è tra il capo di Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, il capo dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu, e Sinan Ogan, leader di una coalizione di partiti minori ...