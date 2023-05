La testa a Siviglia | ma prima c’è la Cremonese | Allegri cambia faccia alla Juventus

(Di domenica 14 maggio 2023) Laandrà inevitabilmente a, e questo è comprensibile. Con le frenate di Lazio, Milan e Atalanta, in attesa di capire che farà la Roma, le prime quattro posizioni del campionato sono certo più al sicuro per la, anche se al contempo c’è da registrare il solito discorso della giustizia sportiva e della penalizzazione che stravolgerà questa classifica che al momento, ma solo sulla carta, vede i bianconeri al secondo posto. Ma vincere aiuta a vincere, e siccome al Sanchez Pizjuan, che sia nei 90, nei 120 o ai rigori, bisogna vincere per arrivare in finale, è chiaro che per i bianconeri la partita contro lasempre più vicinaretrocessione ha l’aspetto di un trampolino di lancio per arrivare nelle migliori condizioni allo scontro di giovedì. Guai a sottovalutare i ...

...chiave per la corsa salvezza dell'Hellas dopo la lunga rimonta che l'ha portata con la... Alle ore 20.45 la Juventus reduce dal pareggio in extremis con ilnella gara d'andata della ...... quello di Pogba funge da assist per l'ex Frosinone il quale, di, sulla linea di porta, ... Questo sigla il pareggio a recupero scaduto, di vitale importanza in vista del ritorno a. Con il ...Nelle semifinali di E - League una brutta Juve ha pareggiato al 97' con Gatti di. Troppo poco ... Primo tempo inguardabile in cui ilha dato lezione di gioco confondendo le idee iniziali ...

Cuadrado perde la testa dopo il gol del Siviglia: se la prende con Allegri Corriere dello Sport

L'ex calciatore della Juventus Marco Tardelli ha commentato il pareggio strappato in pieno recupero dalla Juventus contro il Siviglia ...Il Siviglia non sta a guardare e con due incornate di Ocampos ... Sugli sviluppi di un corner di Chiesa, una serie di colpi di testa infiamma l’area andalusa: quello di Pogba funge da assist per l'ex ...