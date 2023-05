Pnrr scuola, il Sud resta indietro: asili,e infrastrutture Lo studiofornisce, come la stessa Associazione specifica sul sito web "una prima fotografia della capacità del Pnrr di ...E "la finalità di coesione del Pnnr della scuola " avverte la" è a rischio". I criteri ... palestre,), anche a causa della debolezza delle amministrazioni. Il pericolo, segnala la Società ...Una occasione persa. Lo afferma la, secondo la quale il Pnrr non riuscirà a colmare i divari territoriali nel delicatissimo comparto della scuola: proprio nelle due regioni dove è più grave la dispersione scolastica, cioè ...

La Svimez: mense e asili nido, il Pnrr ha tradito l'obiettivo Sud ilmattino.it

Le risorse del Pnrr per la scuola non vengono distribuite in base al reale fabbisogno e il Sud resta indietro, specie le province di Napoli e Palermo. L'analisi e le proposte di Svimez.«IL PNRR non colmerà i divari territoriali su asili nido e infrastrutture scolastiche». È la Svimez a lanciare l’allarme in un nuovo report della sua attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano ...