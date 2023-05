La Svezia vince l’Eurovision Song Contest 2023 – La classifica finale

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 14 maggio 2023) Loreen (Eurovisionvia twitter) La 67esima edizione delha i colori della bandiera svedese. Al termine della finalissima della kermesse canora europea, andata in onda stasera in diretta dall’Arena di Liverpool è stata infatti Loreen, rappresentate della, con il brano Tattoo. A completare il podio la Finlandia con Käärijä e la sua Cha cha cha e Israele con Noa Kirel e la sua Unicorn. L’Italia, invece, si èta a sorpresa al quarto posto con Marco Mengoni, in gara con Due Vite. La vittoria di Loreen arriva a undici anni di distanza rispetto a quella ottenuta, nel 2012, con il brano Euphoria. Nel brano Tattoo, la cantante ha scelto di parlare di un amore travagliato che non vuole assolutamente perdere, perché sa ...