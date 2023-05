La ricostruzione dell’Ucraina è l’affare del secolo e la Cina è in prima fila

Leggi su tpi

La Cina è minacciosa con Taiwan, cerca la via del negoziato tra Ucraina e Russia, flirta con i Brics e antagonizza gli Stati Uniti, mentre gioca a "divide et impera" con i Paesi europei. Ma Pechino è pure in concorrenza, con gli Usa e l'Ue, per la ricostruzione dopo il conflitto: il che può contribuire a spiegare l'ottimismo sciorinato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la telefonata del presidente cinese Xi Jinping. A fare da sfondo alla lunga conversazione del 26 aprile, attesa per cinque settimane, dopo i colloqui di Xi a Mosca il 20 marzo con il presidente russo Vladimir Putin, c'era anche la capacità di Pechino di consegnare "chiavi in mano" ai suoi partner importanti infrastrutture, già ampiamente dimostrata in Asia e in Africa e nell'America latina.