(Di domenica 14 maggio 2023) Carreggiate ristrette in via Primaticcio, è un caos. Da domani telecamere in Ascanio Sforza e altre Ztl

Spintoni e colpi hanno coinvolto entrambisi sono poi allontanati dallacontrariati e nervosi. A vincere il Gp di Francia è Marco Bezzecchi su Ducati. Bagnaia resta, però, in vetta alla ...Quarto posto per lo spagnolo Augusto Fernandez, con la migliore delle Ktmsi lascia alle spalle Aleix Espargaro con l'Aprilia e il sudafricano Brad Binder, suo compagno di marca. Momento caotico ...Entrambi sono finiti fuorimentre si trovavano in terza e quarta posizione. Dopo la caduta ...resta primo con 87 . Il gradino più basso del podio è occupato dal sudafricano Brad Binder su ...

La pista che aumenta lo smog. E multe elettroniche in 5 zone ilGiornale.it

Carreggiate ristrette in via Primaticcio, è un caos. Da domani telecamere in Ascanio Sforza e altre Ztl «La pista ciclabile di via Primaticcio aumenta il traffico e lo smog». Lo prevedevano a inizio c ...Gara allo stadio Kasarani, 1800 metri di quota, dove due anni fa Filippo Tortu portò il personale a 20”11 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...