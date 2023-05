La nuova Rai con un posto per il M5s | resistono Report e Damilano Le voci sui ritorni di Hoara Borselli e Nicola Porro

Leggi su open.online

(Di domenica 14 maggio 2023) Passerebbe da un accordo con il M5s la nomina del nuovo amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Secondo il Corriere della Sera, Giorgia Meloni punta a dare al nuovo capo di viale Mazzini una maggioranza larga che vada oltre il sostegno della presidente Marinella Soldi, vicina a Matteo Renzi, Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Blasio in quota Lega. L’obiettivo di palazzo Chigi sarebbe quello di incassare anche il sostegno del consigliere in quota M5s Alessandro di Majo, che già aveva contribuito ad archiviare la stagione di Carlo Fuortes. Nella trattativa si inserisce il rinnovamento dell’organigramma della Rai, in cui Giuseppe Conte non sarebbe disad accontentarsi di un contentino per Giuseppe Carboni, che dopo la direzione del Tg1 sarebbe stato tra i pochi a non aver ottenuto incarichi. Le ambizioni grilline in viale Mazzini puntano almeno ...