(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - Lasi è imposta stasera a Torino per 2-0 nella gara della 35esima giornata di Serie A contro la, consolidando il secondo posto in classifica. I lombardi, invece, sono rimasti al penultimo posto del torneo a sei punti dalla salvezza. Gara decisa dalle reti di Fagioli e di Bremer. In un primo quarto di gara in cui si è visto poco o nulla sia da una parte sia dall'altra, con latanto volenterosa a poco efficace nei pressi della porta avversaria e unaarroccata nella propria metà campo, a far notizia è stato il nuovo infortunio occorso a Pogba. Il francese, per la prima volta in stagione schierato titolare, si è accasciato al suolo dopo aver calciato un pallone ed è uscito in lacrime tra gli applausi del pubblico juventino. Per lui sembra si tratti di un infortunio muscolare. ...

Laguidata da Massimiliano Allegrila Cremonese per due reti a zero all'Allianz Stadium. Questa fondamentale vittoria e conquista dei tre punti permette alla squadra dell'allenatore ...Lastacca l'Inter e resta saldamente al secondo posto in solitaria con 69 punti. Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna per la rubrica Signora si nasce .Assist al bacio, con scavetto, per Milik che sul filo del fuorigioco si inserisce e... Nonostante sia stata laa fare la partita per quasi tutti i 90 e passa minuti, soprattutto fino al ...

La Juventus batte la Cremonese ma perde Pogba AGI - Agenzia Italia

Settimana decisiva, più decisiva che mai per la Juventus. I bianconeri, infatti, si giocano tantissimo tra giovedì, con la semifinale di ritorno di Europa League e lunedì dove ...Le partite della 35esima giornata sono terminate con delle affermazioni importanti per Inter e Juventus. Pari per Lazio e Roma, Napoli ko ...