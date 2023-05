“La Juve si giocherà il prossimo Scudetto?” | ecco la risposta di Allegri

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 maggio 2023) Massimilianorisponde alla domanda se lasiilche bisogna essere realisti Massimilianosi esprime sullantus ai microfoni di DAZN dopo il trionfo sulla Cremonese: “Abbiamo dominato e dato un bel segnale? Le stagioni non dipendono da una partita, noi siamo arrivati a giocare questa partita contro una squadra che è abituata a vincere l’Europa League, ne ha vinte sei, quattro di Europa League e due di Coppa Uefa, faremo tutto il possibile, come facciamo tutto il possibile per fare il maggior numero di punti, soprattutto per rimanere secondi in classifica. Oggi abbiamo vinto una partita non facile perché la Cremonese si è difesa molto bene. Nel primo tempo potevamo fare sicuramente un po’ più di velocità quando ...