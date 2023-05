La Juve e il caso dei riscatti inglesi | 135 milioni a rischio

Le speranze della, però, si scontrano con una realtà che si sta facendo problematica. Tanto che l'ipotesi di un ritorno in blocco dei quattro a Torino non è affatto campata in aria. Non perderti ...... Conte non c'è più e anche Paratici, inibito nell'inchiesta Prisma per il suo operato alla, ha ... Possibile che le due società cerchino un nuovo accordo, nelil riscatto non vada in porto, ma ...Il faccia a faccia avvenuto ieri, adesso, ha permesso l'intervento della FIGC sulche ha fatto rumore: i dettagli. La situazione avvenuta ieri a Milano, dove i tifosi rossoneri si sarebbero 'confrontati' direttamente con la squadra, ha permesso l'intervento della FIGC.

Juve-Siviglia, perché è importante andare avanti anche in caso di esclusione Uefa Tuttosport

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è tra gli ospiti della "Milano Football Week", evento organizzato nel week-end da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti toccati ne ...Quattro giocatori di proprietà bianconera non stanno convincendo in Inghilterra e potrebbero diventare un tappo al mercato ...