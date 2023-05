La difficile Costituzione per la Terza Repubblica. I dubbi di Sisci

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) Ferve, di nuovo, il dibattito sulle riforme costituzionali. Vista così sembra una malattia stagionale. Stavolta forse non lo è ma più di altre volte nel passato recente oggi ci sono problemi che non si vedevano dal 1946, quando, dopo la Seconda guerra mondiale, si aprì l’Assemblea costituente. Laitaliana, varata nel 1948, fu pensata per dare governabilità all’Italia in un momento storico particolare. Il Paese aveva smesso di essere una monarchia e doveva diventare unache sarebbe sfuggite alle due minacce incombenti, il ritorno del fascismo e l’arrivo del comunismo. Perciò furono disegnate regole esplicite o implicite per concentrare il potere al centro ed escludevano i lati. Cioè, l’Italia si strutturava per avere una posizione chiara nell’ambito dell’allora Guerra fredda, contro l’Unione Sovietica e con la Nato. Perciò la ...