La confessione shock del parroco di Oristano in chat | «Sono stato abusato in seminario | avevo 14 anni»

(Di domenica 14 maggio 2023) «Normalmenteio che ascolto le vostre confessioni, ma ho deciso di mettermi a cuore aperto davanti a tutti voi». Inizia così ladiffusa da padre Paolo Contini – e ripresa dalla Nuova Sardegna – nelladella parrocchia di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in provincia di. Il sacerdote ha rivelato ai fedeli di esserevittima di abusi sessuali negliin cui frequentava ilminore dei francescani. Nel dicembre 2021, il sacerdote è entrato in possesso delle prove del crimine di cui èvittima e ha deciso di denunciare la situazione «immediatamente e senza alcuna titubanza» al vescovo. «14quando l’incubo ebbe inizio – racconta padre Contini – e per ...