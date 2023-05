La compagna di Theo Hernandez | Zoe Cristofoli | al murale di Diego Maradona a Napoli

(Di domenica 14 maggio 2023) Zoedi, ha reso omaggio a, posando per un servizio fotografico davanti aldella leggenda argentina. NOTIZIE CALCIO. Zoedi, ha reso omaggio a, posando per un servizio fotografico davanti aldella defunta leggenda argentina. La, che è un’influencer, è stata aper qualche ora mercoledì. È stata avvistata da curiosi e fan nel cuore della città, tra il lungomare azzurro e Largo, nei ...

Il suo compagno a Napoli non ha lasciato ottimi ricordi, lei invece celebra lo scudetto. Zoe Cristofoli è stata in città per alcune ore, ladiHernandez - terzino sinistro del Milan di Pioli - è stata beccata da curiosi e fan nel cuore di Napoli , per un servizio fotografico tra il lungomare azzurro e Largo Maradona ai ...Lo scorso febbraio l'attaccante argentino dell'Inter aveva chiesto la mano della... La coppia ha già una figlia " Nina " ed è in dolce attesa del secondogenito,. La cerimonia si è svolta ...Lady Hernandez ha subito consolato i fan del Milano dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. Infatti, Zoe Cristofoli ,del difensoreHernandez, ha postato, poche ore prima della partita, degli scatti bollenti in piscina , con un bikini rosa, che hanno scatenato persino i tifosi avversari, che l'hanno ...

Zoe Cristofoli celebra lo scudetto: lady Hernandez al Largo Maradona ilmattino.it

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha reso omaggio a Diego Maradona a Napoli, posando per un servizio fotografico davanti al murale.Il suo compagno a Napoli non ha lasciato ottimi ricordi, lei invece celebra lo scudetto. Zoe Cristofoli è stata in città per alcune ore, la compagna di Theo Hernandez - ...