«L’80% dei condizionatori sono da cambiare» Allarme di Confindustria per case e uffici | l’accusa alle regole Ue

Leggi su open.online

(Di domenica 14 maggio 2023) Il piano dell’Unione europea per accelerare l’eliminazione degli idrofluorocarburi – anche detti «F-gas» – mette inalcuni settori dell’industria italiana. Lo riporta oggi il Messaggero, secondo cui la nuova stretta regolatoria di Bruxelles rischia di avere conseguenze dirette su, pompe di calore e impianti di refrigerazione usati dai supermercati. Il settore che si occupa della manutenzione o della riconversione di tutti questi impianti, ricostruisce il quotidiano, «contribuisce al Pil italiano per lo 0,5%, un volume d’affari pari a circa 8 miliardi di euro e impiega fino a 140mila persone». Lo scorso 30 marzo, il Parlamento europeo ha approvato ad ampissima maggioranza il nuovo regolamento sugli F-gas, che prevede uno stop in molti settori entro la fine del decennio e la loro completa eliminazione entro il 2050. Il testo ha ...