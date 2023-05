Kimera EVO37 Martini 7 Edition si rifà il look per celebrare i titoli del Campionato del Mondo Rally

Ecco un'altra operazione nostalgia in perfetto stile futurista. Con lal'atelier - officina piemontese reinterpreta in chiave moderna il mito della Lancia 037, il bolide ...LaAutomobili sta raccogliendo i frutti del lavoro di sviluppo della, nata per celebrare i successi della Lancia Rally 037 con un'operazione di restomod made in Italy. Le più recenti ...Martini 7 è il nome dell'ultima versione dellaprogettata daAutomobili. Questa volta rende omaggio alle sette vittorie conquistate dal team Martini Racing nel mondiale rally.

Kimera EVO37 Martini 7, tributo all'epopea dei rally

La Kimera EVO37 ha debuttato nel 2021 come tributo alla Lancia 037 del 1983 nel Campionato del Mondo Rally e ha indossato i colori del Martini Racing Team utilizzati dalla vettura del 1983 quando ha c ...