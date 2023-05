Kim | altro che Manchester United | qual è il club pronto a pagare la clausola

(Di domenica 14 maggio 2023) Uno dei nodi da sciogliere per il futuro del Napoli è quello legato a Kim. Il difensore sudcoreano, miglior centrale difensivo in questa stagione in Serie A, ha unarescissoria nel contratto che lo rende appetibile sul mercato. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla sua possibile cessione e i papabili sostituti ricercati dalla società partenopea. Ecco quanto evidenziato: IlCityladi Kim Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell’Union Berlino: tre difensori centrali seguiti dal Napoli, tre profili monitorati se quest’estate dovesse concretizzarsi la partenza di Kim. Sul suo contratto c’è unarescissoria (variabile tra i 50 e i 60 milioni a seconda dell’eventuale acquirente) che i ...

...lato il presidente e dall'Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Le parti hanno discusso dei premi, a cominciare dal premio scudetto e poi della tournée in Corea, a casa di, ...Si è parlato del futuro di Osimhen e della possibile cessione di, di giocatori in uscita e ... La Juve non aspettaperché Giuntoli è sempre stato la prima scelta, lui ha già tentato un primo ...... lottare per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'... un film di Giulio Base, con Claudio Amendola, Michele Placido,Rossi Stuart, Nadia Farès, Roberto ...

Kim e la festa scudetto: "Mi chiedo se mai ne rivedrò una come quella di Napoli" Sky Sport

Scalvini dell'Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell'Union Berlino: tre difensori centrali seguiti dal Napoli, tre profili monitorati se quest'estate dovesse concretizzarsi la partenza di ...Napoli, dall'Oriente con furore: altro colpo nella scia di Kim Min-Jae. Il patron azzurro De Laurentiis lo ha svelato a tutti ...