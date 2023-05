Kenya | 6 leoni uccisi dai pastori

Sono circa 2.500 iche vivono in, secondo il primo censimento nazionale della fauna selvatica del paese condotto nel 2021. . . 14 maggio 2023... nei pressi del parco nazionale di Amboseli, nel sud del, mentre l'animale era in cerca di cibo. Esseri umani e, convivenza complicata. A causa della siccità non è facile trovare prede, ..." In preda alla disperazione, ispesso si aggirano per prendere il bestiame ", ha dichiarato all'emittente britannica il portavoce delWildlife Service (KWS), Paul Jinaro, aggiungendo che ...

Kenya, ucciso dai pastori Loonkito, uno dei leoni più vecchi del mondo la Repubblica

(ANSA) - NAIROBI, 14 MAG - Sei leoni sono stati uccisi ieri in Kenya da pastori dopo che il loro gregge è stato attaccato da un felino, nell'ultimo dei sempre più ricorrenti conflitti tra persone e ...Sguardo fiero e profondo, ma allo stesso tempo dolce. Un leone diventato una leggenda, ucciso a 19 anni da pastori locali per difendere le loro mandrie. La morte di Lonkiito, il leone più anziano e ic ...