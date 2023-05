Karate 1 Premier League | l’Italia riporta a casa 5 medaglie

Si chiude con 5 medaglie, di cui 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo laLeague di Rabat , in Marocco. Angelo Crescenzo ha conquistato la prima medaglia d'oro della giornata degli azzurri, nei 60kg contro il kuwaitiano Abdullah Shaaban, grazie a una grande ...L'istituto scolastico Vladislav Ribnikar del distretto di Vrakar è "una delle migliori scuole del paese", secondo ilserbo Aleksandar Vucic. Kosta Kecmanovic aveva pianificato tutto su un ...L'experò non ha voluto, e quindi è emersa questa nuova idea', scrive. 'Tra qualche mese l'... Anche se con un po' di "ruggine", si pregia del titolo di cintura nera di 1° Dan distile ...

Karate, Premier League 2023: che partenza per l'Italia a Rabaat! Gli azzurri conquistano due finali per l'oro OA Sport

Cala il sipario sulla Karate 1 Premier League di Rabat, dove i karateka italiani hanno disputato 9 finali e vinto 5 medaglie di cui 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo ...Dopo la positiva prima giornata di ieri per i colori dell'Italia, con 4 finali conquistate (2 per l'oro e 2 per il bronzo), la seconda giornata della tappa di Rabat (Marocco) valevole per la Premier L ...