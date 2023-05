Juventus | nuovo infortunio per Pogba | ancora Ko il francese

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel corso della partita valida per il 35° turno di Serie A trae Cremonese si è nuovamente infortunato Paul. Intorno al 20? il centrocampistasi è accasciato al suolo toccandosi vicino al ginocchio. Immediato l’ingresso in campo dello staff medico dei bianconeri che hanno constatato il problema fisico.è uscito dal campo in lacrime e con la maglia a coprire il viso. Stagione tormentata per il numero 10 di Allegri che era da poco rientrato dopo un lungo stop causa un problema muscolare. Si teme nuovamente una lunga assenza. Grande attesa per gli esami strumentali e la definizione dell’entità dell’. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

