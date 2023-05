Juventus | niente riscatto per Kulusevski | McKennie | Arthur e Zakaria Ingaggi pesanti e nessun mercato

In seguito alla squalifica per un turno della Curva Nord dopo i cori razzisti contro Dusan Vlahovic, in occasione del match contro la, l' Atalanta ha annunciato che non farà ricorso . Una decisione presa dopo aver acquisito gli atti ed esaminato la documentazione della Procura. Di conseguenza, la curva orobica resterà ...L'Atalanta non farà ricorso dopo la squalifica della Curva Nord a causa dei cori contro Dusan Vlahovic, intonati durante la sfida contro la. Il club bergamasco nei giorni scorsi aveva inoltrato un preannuncio di reclamo, un passaggio necessario per l'acquisizione degli atti: il club, dopo aver esaminato la documentazione della ...... il club ha scelto di non procedere BERGAMO - L'Atalanta non farà ricorso dopo la squalifica della Curva Nord a causa dei cori contro Dusan Vlahovic, intonati durante la sfida contro la. Il ...

La Nord resterà chiusa per la sfida con il Verona di sabato, dopo aver esaminato la documentazione della Procura il club ha scelto di non appellarsi ...In seguito allo stop di un turno della Curva Nord per via dei cori razzisti contro Dusan Vlahovic, in occasione del match contro la Juventus, l'Atalanta ha annunciato che non farà ricorso.