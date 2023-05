Juventus | mancano due punti per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions

(Di domenica 14 maggio 2023) Laha battuto la Cremonese nel posticipo della domenica sera della trentacinquesima giornata di Serie A e con questo risultato, unitamente ai punteggi delle altre sfide, con Milan sconfitto, Atalanta ko e Roma e Lazio che hanno pareggiato, fa sì che – almeno sul campo – ai bianconeri manchino appena dueper laLeague. Va ricordato, ovviamente, che lunedì 22 maggio la Corte d’Appello della Figc andrà a rimodulare una sanzione nei confronti dei bianconeri per il caso plusvalenze e potrebbe arrivare una penalizzazione inche andrebbe a sottrarre il pass per la coppa europea ai bianconeri, che comunque per quanto riguarda il discorso legato ai risultati sportivi è a un passo da questo ...

Commenta per primo La matematica non è un'opinione: alla Lazio5 punti per essere certa della Champions , senza considerare ciò che accadrà alla. Con tre partite ancora da giocare, il punto guadagnato sul Milan in questo turno di campionato ha ......Allegridunque quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute in campionato con Lecce e Atalanta. Buona, nel complesso, la gara di Bergamo, con labrava ......successi da 4 turni ha portato la squadra di Mourinho in 6° posizione mentre i rossoblù vogliono chiudere al meglio la stagione dovele vittorie da diversi turni. Alle ore 20.45 la...

Juve-Siviglia, Marelli: "Su Rabiot è rigore. E mancano 4-5 gialli ad Acuña" DAZN News Italia

Finisce 0-0 il posticipo delle 18 fra felsinei e capitolini. La Roma resta sesta e manca l’aggancio al Milan, ora distante due punti. Il Bologna non risponde a Fiorentina, Monza e Torino nella lotta p ...La Roma non riesce ad andare oltre il pari per 0-0 contro il Bologna al Dall’Ara nella gara valida per il 35esimo turno di Serie A e manca l’aggancio al quinto posto. Senza Dybala e con un turnover am ...