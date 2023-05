Juventus-Cremonese | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 14 maggio 2023)sarà la partita delle 20.45, valida per la trentacinquesima giornata diA, la sedicesima del girone di ritorno. Laper blindare la zona Champions. Laper tornare in corsa per la salvezza. Sono questi i temi principali del match che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino Nella partita di andata, giocata allo stadio Zini di Cremona, vittoria dei bianconeri per 1-0. Il momento delle due squadre (Credit foto – USpagina Facebook)Laaveva cominciato la nuova stagione con l’obiettivo di tornare a lottare per il titolo ma adesso punta alla zona Champions. I bianconeri hanno riavuto i 15 punti di penalizzazione e sono tornati in lotta per la massima competizione europea, anche se si parla di una nuova ...

Dopo le due vittorie in campionato contro Lecce e Atalanta e il pareggio in Europa League contro il Siviglia , latorna a giocare in Serie A per la sfida contro la. Match valido per la trentacinquesima giornata. Bianconeri che arrivano alla partita senza Bonucci : lesione muscolare per lui ...Commenta per primo Di seguito la lista dei convocati dellaper la gara di stasera contro la: Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori : Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri. Centrocampisti : Locatelli, Pogba, ...JuricCLASSIFICA SERIE A: Napoli 83 punti,e Inter* 66, Lazio 65*, Milan 61*, Roma 58, ... Monza 46, Sassuolo * 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30, Spezia 30*,24, ...

Juventus-Cremonese, la probabile formazione: turnover Allegri Tuttosport

La domenica si chiude con la sfida delle 20.45: Juventus-Cremonese. Lunedì alle 20.45 Sampdoria-Empoli, ultima partita della 35esima giornata (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).Scopri dove vedere in diretta la partita Juve-Cremonese, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...