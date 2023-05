Juventus-Cremonese oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 14 maggio 2023) Il posticipo domenicale della 35a giornata dellaA 2022-sarà di quelli che lasciano il segno. Questa sera alle ore 20.45, infatti, si chiuderà ilconsfida che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Da una parte e dall’altra saranno in palio punti pesanti. I bianconeri, reduci dal match di andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia, saranno nuovamente sul proprio terreno di gioco per un match dal quale l’unico imperativo sarà conquistare i tre punti. La squadra allenata da mister Max Allegri ha assoluto bisogno della vittoria per mantenere intatte le chance di arrivare alla prossima Champions League. Dall’altra parte, invece, laha la chance di giocarsi le ultimissime chance di andare a riprendere il treno-salvezza. ...

Per il resto contro laè prevista una formazione ricca di novità, magari con il ritorno ... LA PROBABILE FORMAZIONE -(3 - 5 - 2): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli,...Domenica in programma Verona - Torino (alle 12.30), Monza - Napoli e Fiorentina - Udinese (alle 15), Bologna - Roma (alle 18) e(alle 20.45). La 35sima giornata si chiude lunedì ...... agganciando al secondo posto laimpegnata domenica contro la. Il Sassuolo rimane a 44 punti. Leggi anche Spezia - Milan 2 - 0, gol di Wisniewski e Esposito Salernitana - Atalanta ...

Allegri, conferenza Juve-Cremonese: Bremer, il futuro e i torti arbitrali Tuttosport

Paredes e la Juventus, un amore mai sbocciato del tutto. Dalla Francia sicuri: Paredes via dalla Juventus. La seconda esperienza di Leandro Paredes in Italia, almeno finora, è stata piena di ombre: po ...Fare più punti possibili per provare a restare tre le prime quattro anche dopo la penalizzazione. Allegri, però, dovrà gestire le forze in questo finale di stagione. Giovedì si gioca la semifinale di ...