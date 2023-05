Juventus-Cremonese le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 14 maggio 2023) . Occasione d’oro per Allegri per allungare in classifica. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Allegri non può perdere punti contro la, ormai avviata verso la retrocessione in Serie B. Nonostante i bianconeri siano mentalmente predisposti verso la semifinale di ritorno di Europa League contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Non c'è pace per Paul Pogba . Il francese, titolare per la prima volta dopo 390 giorni, si è dovuto arrendere al 24' per un problema muscolare al quadricipite sinistro . Il giocatore che si è ...Assumono un sapore molto amaro, adesso, le parole di Massimiliano Allegri rilasciate a Dazn prima della partita all'Allianz Stadium tra lae la. " Non pensava di giocare e invece ...Primo tempo incolore per lache dopo una ventina di minuti ha anche perso per infortunio Paul Pogba. Il francese è finito in trend sui socialha chiuso uno scialbo primo tempo sul punteggio di 0 - 0, con pochissime chance ed un infortunio importante che rischia ancora una volta di pesare. Protagonista in negativo ...

Juventus-Cremonese, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

21' - Doppio cambio Juve: fuori Chiesa e Vlahovic, tra gli applausi del pubblico, entrano Di Maria e Iling Jr. 20' - Anche Danilo, come Cuadrado, salterà l'Empoli. Il ...11' VICINISSIMI AL RADDOPPIO!! - Chiesa brucia Ferrari in velocità e mette in mezzo un pallone che Milik non arpiona di poco, poi prova a concludere e trova sulla sua ...