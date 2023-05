Juventus-Cremonese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 14 maggio 2023) Riportiamo ledi, match valido per la 35° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Cipressa, e dal quarto uomo Zufferli. VAR e AVAR saranno rispettivamente La Penna e Nasca. Calcio d’inizio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Reduce dal pareggio nella semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia, lasi ributta sul campionato e sulla rincorsa Champions. I bianconeri dopo un periodo di crisi hanno ottenuto due vittorie consecutive ai danni di Lecce e Atalanta, e ospiteranno questa sera unaalla disperata ricerca di punti per centrare la salvezza. In occasione di questo incontro, Massimiliano Allegri opterà su un ampio ...