Juventus-Cremonese domenica 14 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 14 maggio 2023) La Juve è al centro esatto del bivio della propria stagione, si gioca contro il Siviglia non solo la semifinale di Europa League ripartendo dall’insperato 1-1 dell’andata ma anche la percezione che si avrà di un cammino fatto più di bassi che di alti e che potrebbe condizionare le mosse estive anche in panchina al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 20.00 la conduzione passerà a Nico Forletta, in collegamento Daniele Fortuna e Stefano Tallia per la presentazione della partita delle 20.45,. In chiusura, fino al termine ...In serata. Laé reduce dal pareggio nell'andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. In campionato i bianconeri vengono da due successi consecutivi, ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Hellas Verona - Torino 15.00 Fiorentina - Udinese Monza - Napoli 18.00 Bologna - Roma 20.45PLAYOFF LEGA PRO 15.

Juventus-Cremonese, la probabile formazione: turnover Allegri Tuttosport

Stasera, contro la Cremonese, la Juventus proverà una volta di più a coniugare vittoria e bel gioco. E se non ci riuscirà, che arrivino almeno tre punti buoni per avvicinarsi ulteriormente al ...Il campionato conferma l'opposto stato di forma di Inter, che fa poker al Sassuolo, e Milan che perde anche a La Spezia - Juve e Roma in campo oggi pensando al ritorno di Europa League ...