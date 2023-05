Juventus-Cremonese 2-0 | Fagioli | “Importante sbloccarla | dispiace per Pogba”

(Di domenica 14 maggio 2023) “Primo tempo difficile, ladifendeva bene ma dovevamo soloper giocare più facilmente. All’inizio ho esultato, poi mi sono accorto di aver segnato allae mi sono fermato”. Le parole sono di Nicolòche ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 2-0 con cui lastasera ha superato lanella 35esima giornata di Serie A. Il numero 44 bianconero, ex della gara, è poi andato sotto lo spicchio dei tifosi grigiorossi: “Li ho salutati perché mi ero dimenticato all’andata e mi sembrava giusto. Lo scorso anno è stata un’annata fantastica”. Il giocatore ha poi commentato l’infortunio di: “Eravamo contenti del suo ritorno, per me è un idolo perché lo vedo giocare da quando ero bambino. Miper la ...

Stato di forma: in attesa che si concluda l'iter del procedimento sportivo, laresta stabilmente seconda dopo aver battuto la, per un totale rassicurante di dieci punti nelle ultime quattro gare di Serie A. Calendario: i bianconeri saranno nuovamente impegnati ...Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato dopo la gara contro la: ecco le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Juve. PARTITA DOMINATA ...Allegri dopoAllegri ha spiegato: " Stiamo facendo il possibile per fare più punti possibili e rimanere secondi in classifica. Bisogna finire questa stagione nel migliore dei ...

JUVENTUS – Perin 6; Gatti 6 ... 6,5 (21' st Iling-Junior 6), Vlahovic 5,5 (21' st Di Maria 6,5). CREMONESE – Carnesecchi 6; Ferrari 5,5 (22' st Buonaiuto 6), Chiriches 6,5, Lochoshvili 6 (25' st ...VITTORIA SENZA DUBBI - La Juventus aveva finalmente tradotto in gol una supremazia evidente, fatta di possesso palla (con punte del 77 per cento) e di tante conclusioni (alla fine 24 a 3). La ...