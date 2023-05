Juve | Rugani | «La stagione è stata tosta | ma il gruppo si è compattato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Le parole di Daniele, difensore della, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri con la Cremonese Danieleha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della partita dellacontro la Cremonese. Di seguito le sue parole. RISCHI NASCOSTI – «Sono partite molto difficili, queste squadre lottano per la salvezza e trovarle alla fine è difficile. Loro sono scomodi, ci aspettiamo sia difficile ma abbiamo un solo risultato per un importante obiettivo».DIFFICILE – «Sicuramente la, ma ilsi èed è stato bravo ad uscirne e a trarre forza ed energia da certi momenti. Per noi èuna crescita, ora ...