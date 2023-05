Juve | quattro rientri dal mercato | 135 milioni in bilico

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Ladalpotrebbe avere diversi giocatori da poter vendere e far cassa, tra loro ancheritorni Ladalpotrebbe avere diversi giocatori da poter vendere e far cassa, tra loro ancheritorni. Kulusevski, Mckennie, Arthur e Zakaria dovrebbero far rientro in bianconero siccome i loro riscatti sono troppo alti. 135 per l’esattezza sono i soldi inin questiaffari che in caso di rientro alla base si vedrebbero ridurre il valore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.