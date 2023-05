Juve | Pogba ancora ko | al suo posto Milik

(Di domenica 14 maggio 2023) Paulha sentito dolore alla gamba al 21? di-Cremonese: in lacrime e con la maglia sul volto ha chiesto il cambio Nuovo infortunio per Paul. La sua prima partita da titolare dura poco più di venti minuti. In seguito ad una conclusione verso la porta avversaria, il francese ha accusato dolore, sentendo tirare il muscolo, anche se secondo quanto riportato Tuttosport, parla di un fastidio al ginocchio. Il numero 10 dellaha chiesto subito il cambio, uscendo in lacrime. Al suodentro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Questi gli 11 iniziali: Juventus (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa;; Vlahovic. Allenatore: Allegri. Cremonese (4 - 2 - 3 - 1): ...

